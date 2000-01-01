16.11 21:02 MIGnews.com

Будет ли у России третья военная база в Сирии

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Россия может рассчитывать на долгосрочную аренду аэродрома в сирийском городе Камышлы, что наводит на мысль, что она планирует создать третью военную базу в стране.Впервые сообщенная Сирийской обсерваторией по правам человека (SOHR) информация о потенциальном развитии предполагает, что российские войска создали штаб возле аэропорта Камышлы в северо-восточной Сирии недалеко от турецкой границы в рамках текущих усилий по превращению его в постоянную авиабазу. На вопрос о том, чтобы прокомментировать эту новость, представитель Кремля Дмитрий Песков был лаконичен, заявив, что он «не знает, кто распространяет этот [слух]».Источник в российской оборонной промышленности , сообщил российской Независимой газете, «Это история придумана журналистами и западными спецслужбами.» В Сирии у России уже есть авиабаза Кмеймим и военно-морской комплекс в Тартусе. Москва арендовала последний участок в течение 49 лет и теперь превращает его в сложную военно-морскую базу,- сообщает Аль-монитор