16.11 20:03 MIGnews.com

Турция не намерена менять свои планы в Средиземноморье

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Санкции ЕС не повлияют на планы Анкары по разведке месторождений в восточной части Средиземноморья. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай на торжественном мероприятии, приуроченном к 36-ой годовщине объявления Турецкой Республикой Северного Кипра в Лефкоше.По его словам, турецкое буровое судно Fatih завершило разведку и бурение на шельфе Турции и накануне приступило к новой миссии к югу от полуострова Карпас на Кипре.Вице-президент назвал также абсурдными попытки вбить клин в отношения между Анкарой и Лефкошей. «Узы, соединяющие Турцию с Турецкой Республикой Северного Кипра, глубоки и прочны и не могут становиться предметом обсуждений отдельных политиков или кругов», - подчеркнул Октай.Вице-президент Турции также напомнил о вкладе Турции в защиту интересов турок-киприотов.По его словам, устранить угрозу безопасности можно и без ущерба мирному населению. «Наглядным примером тому служит операция ВС Турции 1974 года по поддержанию мира на Кипре. Тот же подход заложен в основе продолжающейся операции «Источник мира» в Сирии», - сказал вице-президент.