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Санкции США против Турции не затронут военное сотрудничество | Фото:16.10 12:17   MIGnews.com

Санкции США против Турции не затронут военное сотрудничество

Торговля оружием не должна подпасть под санкции США против Министерства национальной обороны Турции, и в этой связи Пентагон подготовит особое исключение. Об этом сказал журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.

«Министерство финансов США, если даже не подготовило, то уже готовит общее исключение, чтобы предотвратить влияние санкций на определенную деятельность. Цель заключается в том, чтобы исключить военные поставки и другие пункты из сферы действия санкций», - сказал источник.

По его словам, необходимо обеспечить непрерывность официальных связей между США и Турцией, будь то связи между внешнеполитическими ведомствами или оборонное сотрудничество.

Источник заявил, что Вашингтон намерен и далее поддерживать дипломатические контакты с Анкарой, чтобы остановить действия Турции в Сирии,- сообщают СМИ.

Отметим, что представитель Пентагона подчеркнул: «Между Турцией и США налажены длительные и прочные отношения в оборонной сфере. Чтобы сохранить эти отношения, их необходимо рассматривать вне рамок нынешнего кризиса».


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