16.10 10:59 MIGnews.com

Турция осудила позицию ЕС

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МИД Турции подверг резкой критике ЕС за неконструктивную позицию касательно контртеррористической операции ВС Турции «Источник мира» и буровым работам Анкары в регионе Восточного Средиземноморья.«Решительно отвергаем и осуждаем резолюции Совета по внешним связям ЕС по Сирии и Восточному Средиземноморью, а также призывы этой организации относительно нашей страны», - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства по сообщению ИА АнадолуВ МИД Турции назвали недопустимым заявления ЕС о незаконности буровых и разведывательных работ, осуществляемых Анкарой в Восточном Средиземноморье.Отметим, что во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Анкара намерена подвергнуть серьезному пересмотру сотрудничество с ЕС в ряде областей в связи с предвзятой и противоправной позицией Брюсселя.В заявлении подчёркивается также, что «ЕС не вправе поучать Анкару по вопросу борьбы с ДЕАШ».