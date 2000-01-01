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США не оставят НАТО | Фото:16.10 17:20   MIGnews.com

США не оставят НАТО

Американский генерал Кертис Скапаротти, возглавляющий объединенные силы НАТО в Европе, заявил, что альянс готов ответить на "растущую угрозу" со стороны Москвы. Это заявление он сделал во время короткого визита на борту авианосца "Гарри Трумэн", который примет участия в крупнейших учениях НАТО с окончания холодной войны, передаёт Sky News.

Генерал Кертис Скапаротти, редко делающий публичные заявления, выступил на борту американского авианосца, который направляется к Норвежскому морю впервые с 1987 года, сообщил что НАТО готово ответить на растущую угрозу со стороны России.

Посылая четкий сигнал России, одно из крупнейших боевых судов Америки движется в сторону Норвежского моря впервые за несколько десятилетий. Корабль ВМС США "Гарри Трумэн" — 100-тысячетонный авианосец, имеющий на вооружении 49 реактивных истребителей.

В свою очередь, Йенс Столтенберг, генсек НАТО заявил: "Как мы видим, Соединенные Штаты увеличивают военное присутствие в Европе — больше солдат, больше учений и больше высокоточного оборудования. И все это — четкий сигнал, что США серьезно относятся к НАТО и североатлантическому долгу".


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