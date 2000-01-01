16.09 12:20 MIGnews.com

Европа выплатит 15 миллиардов долларов в фонд INSTEX

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Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Моджтаба Зоннур заявил, что европейские участники соглашения о ядерной программе 2015 года планируют выделить 15 миллиардов долларов в рамках финансирования долгожданного финансового механизма для торговли с Ираном, известного как INSTEX.Выступая в воскресенье в городе Кум, Зоннур упомянул недавние переговоры между Исламской Республикой и европейскими сторонами по Совместному комплексному плану действий (СВПД) и отметил, что европейцы согласились внести 15 миллиардов долларов в Инструмент поддержки торговых бирж (INSTEX).По его словам, оплата будет произведена тремя суммами по пять миллиардов долларов. Таким образом должны быть решены все экономические проблемы, с которыми сталкивается Иран при продаже своей нефти."Исламская Республика терпела (неспособность Европы выполнить обязательства JCPOA) в течение года и вела переговоры с европейцами", – отметил депутат."Через год результатом наших шагов по сокращению обязательств (JCPOA) стало приведение европейцев в чувство", – заявил он."При активном сопротивлении исламского Ирана произойдут хорошие события, улучшатся условия в стране, и у нас будет лучшее будущее", – сказал Зоннур.INSTEX – это платежный канал, который Франция, Германия и Великобритания – три европейских подписанта JCPOA – разработали для продолжения торговли с Тегераном и обхода эмбарго США.На прошлой неделе официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Бехруз Камалванди озвучил особенности "третьего шага" страны в деле сокращения обязательств в рамках JCPOA.Иран утверждает, что новые меры направлены не на то, чтобы нанести ущерб ядерной сделке, а на то, чтобы сохранить соглашение путем создания баланса в обязательствах.