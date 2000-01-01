16.09 11:34 MIGnews.com

Помпео обвиняет Иран в атаках на Саудовскую Аравию

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Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в субботу в ответственности за нападения на два объекта, принадлежащие саудовской государственной нефтяной компании Aramco в восточной части Саудовской Аравии.Несмотря на то, что йеменское повстанческое движение хути взяло на себя ответственность за предрассветную атаку, Помпео утверждает, что нет никаких доказательств того, что нападения на ключевые объекты Aramco в Абкаике и Хураисе велись из Йемена."Иран предпринял беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей", – написал высокопоставленный американский дипломат."Соединенные Штаты будут работать с нашими партнерами и союзниками для обеспечения того, чтобы энергетические рынки четко функционировали, а Иран был привлечен к ответственности за свою агрессию", – добавил Помпео.