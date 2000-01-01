Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Помпео обвиняет Иран в нефтяных атаках Саудовской Аравии | Фото: AFP16.09 11:34   MIGnews.com

Помпео обвиняет Иран в атаках на Саудовскую Аравию

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в субботу в ответственности за нападения на два объекта, принадлежащие саудовской государственной нефтяной компании Aramco в восточной части Саудовской Аравии.

Несмотря на то, что йеменское повстанческое движение хути взяло на себя ответственность за предрассветную атаку, Помпео утверждает, что нет никаких доказательств того, что нападения на ключевые объекты Aramco в Абкаике и Хураисе велись из Йемена.

"Иран предпринял беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей", – написал высокопоставленный американский дипломат.

"Соединенные Штаты будут работать с нашими партнерами и союзниками для обеспечения того, чтобы энергетические рынки четко функционировали, а Иран был привлечен к ответственности за свою агрессию", – добавил Помпео.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:44
Разрушительная стихия в Испании: число жертв растет
12:35
Родители Богомолова ушли после эротического танца Собчак  
12:20
Европа выплатит 15 миллиардов долларов в фонд INSTEX
11:50
У Заворотнюк развилась пневмония
11:02
У Хизбаллы - ракета, которая может уничтожить любой корабль
10:54
Убирайтесь из Израиля! Шефи Паз атаковала офис ЕС в Израиле  
10:44
Вашингтон готов к решительным действиям
10:28
Израиль закрыл воздушное пространство на северной границе
10:20
Малахов – Собчак: Знаешь, сколько у него было таких, как ты?  
10:08
Нетаниягу: Я не могу верить судье Мельцеру на 100%
10:02
Ханан Мельцер отправит на участки наблюдателей с камерами
09:44
Иран заявил о готовности к большой войне с США
09:14
Трагедия в Колумбии: самолет упал в жилом квартале
08:12
США: Иран выпустил по Саудии 12 крылатых ракет
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus