16.06 20:07 MIGnews.com

Майк Помпео призывает Израиль выступить против Китая

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Государственный секретарь Майк Помпео, выступая в Американском еврейском комитете, призвал Израиль выступить с Соединенными Штатами против Китая.«Борьба с Коммунистической партией Китая является растущей проблемой для Соединенных Штатов, Израиля и даже для всех свободных людей», - сказал он в воскресенье в обращении к ежегодному Глобальному форуму AJC, который был перенесен в Интернет из-за пандемии коронавируса.Помпео сослался на недовольство администрации Трампа Израилем из- за расширяющихся коммерческих связей с Китаем, который, по мнению американских чиновников, предлагает азиатской стране «заднюю дверь» для получения информации о военных возможностях Израиля и США.«Непрозрачное наращивание военной мощи Пекина, безрассудное безразличие к его внутренним обязательствам во время «короны» и кампания по дезинформации ставят нас всех под угрозу», - сказал он.«Мы все должны быть внимательны к угрозе коммунистической партии Китая нашему образу жизни. Противостояние «плохим парням» лежит в основе ценностей Америки. Обе наши страны основаны на уважении данных Богом прав, индивидуальной свободы и человеческого равенства».Как видим, и на этот раз, Помпео не упустил возможность жестко обозначить позицию неприятия его страной развития отношений между Израилем и Китаем.