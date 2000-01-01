16.06 17:12 MIGnews.com

МАГАТЭ призывает расширить доступ в Иран

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Глава агентства ООН по наблюдению за атомной энергетикой (МАГАТЭ)Мариано Гросси заявил, что Иран должен предоставить инспекторам доступ к местам, где, как считается, ИРИ хранит или использует «незаявленный» ядерный материал.Гросси заявил журналистам после заседания совета агентства в Вене, что он вступал в контакт с иранскими властями на очень высоких уровнях.«Нам нужно это сотрудничество», - сказал он. Я сожалею, что на данный момент у нас есть разногласия.»Глава агентства сообщил также , что в течение более четырех месяцев Иран отказывал в доступе к двум местам. Кроме того, иранцы почти год не участвовали в предметных дискуссиях для выяснения вопросов, касающихся возможного незаявленного ядерного материала и ядерной деятельности.Вместе с тем, предполагается, что такая деятельность на всех площадках велась с начала 2000-х годов. То есть до того, как Иран подписал ядерное соглашение 2015 года с мировыми державами.Иран, в свою очередь утверждает, что у МАГАТЭ нет никаких юридических оснований для проверки этих мест.МАГАТЭ в своем текущем отчете указало, что один из объектов подвергся «обширной санитарной обработке и выравниванию» в 2003 и 2004 годах. Поэтому его проверка в настоящее время не будет иметь смысла.В документе говорится, что Иран заблокировал доступ к двум другим местам, одно из которых было частично снесено в 2004 году, а другое - то, где агентство наблюдало деятельность, «соответствующую усилиям по дезинфекции» объекта в июле 2019 года.