16.06 12:45 MIGnews.com

Иранский судья арестован в Румынии

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В Румынии арестован иранский судья, печально известный своим плохим обращением с журналистами- этоГоламреза Мансури.До назначения на должность судьи в пресс-службе Ирана,он работал прокурором в тюрьме Эвин в Тегеране. Мансури обвиняется журналистами в репрессиях в отношении независимых репортажей. По некоторым сведениям, он отправил в тюрьму 20 журналистов за один день в 2013 году.Международная федерация журналистов (МФЖ) выступает за его уголовное преследование. Эта организация задокументировала многочисленные заявления журналистов о том, что Мансури непосредственно несет ответственность за их пытки.Например, МФЖ утверждает, что Мансури приказал задержать и подвергнуть пыткам членов семьи президента персидского телеканала Саида Каримяна, чтобы он прекратил вещание.Комментируя арест в Румынии, Генеральный секретарь МФЖ Энтони Беллангер заявил: «Преступления против журналистов не могут остаться безнаказанными ... Теперь пришло время для правосудия».Он призвал правительство Румынии «ответить на призыв пострадавших журналистов и привлечь к ответственности Мансури за его нарушения прав человека».В свою очередь, «Репортеры без границ» (RSF), неправительственная организация, занимающаяся защитой журналистов, также поддерживает преследование Мансури.В пятницу RSF сообщила, что представила в прокуратуру Германии документы, связанные с делом Мансури.Отметим, что случаи привлечения к ответственности за границей лиц, совершивших у себя в стране «нарушения прав человека» являются редким явлением.Как правило, такое происходит в отношении чиновников высшего уровня в странах с тоталитарным правлением. У себя в стране они чувствуют себя безнаказанно и творят беззаконие. Так что привлечение их к ответственности за границей, пожалуй, одна из немногих возможностей призвать их к ответу.