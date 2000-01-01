Трамп должен заключить сделку с Китаем, пока не поздно
Как пишет The National Interest, если США превратит Пекин в «монстра», это сделает американцев беднее и менее защищенными. Возможные последствия торговой войны между США и Китаем могут выйти далеко за рамки пошлин на товары, которыми угрожает американский президент Дональд Трамп, и потребительских цен.
Угроза президента Дональда Трампа ввести 25-процентные тарифы на все китайские товары, которые в настоящее время не облагаются пошлинами, означает, что импорт из Китая может вскоре стать намного дороже. Но потенциальные последствия затянувшейся торговой войны между США и Китаем выходят далеко за рамки потребительских цен.
Трамп сказал, что он примет окончательное решение о дополнительных тарифах после саммита G20 в Осаке, запланированного на 28–29 июня. То, что он решит сделать, может оказать глубокое и продолжительное влияние на отношения США и Китая.
На протяжении десятилетий углубление экономических связей между Соединенными Штатами и Китаем служило поддержанию этого наиболее важного из двусторонних отношений на одном уровне.
При Трампе, однако, экономическая составляющая отношений США и Китая была подвергнута пересмотру. Первоначально президент утверждал, что целью его торговой войны было выравнивание экономического игрового поля, побуждая Китай отказаться от несправедливой торговой практики.
Дело не в том, чтобы обуздать торговлю и инвестиции, а в том, чтобы укрепить двусторонние отношения. С учетом этого даже сторонники свободной торговли могут терпеть тарифы Трампа как краткосрочное зло. Была надежда, что Трамп объявит победу и восстановит бизнес, как обычно, как только он получит уступки от Пекина.
Но чем дольше длится торговая война, тем больше риск, что Трамп окажется несостоятельным в достижении мирового соглашения.
Ситуация деликатная, потому что у лидеров США очень мало места для маневра, чтобы убедить своих коллег в Пекине, что они не преследуют противоборствующего «стиля» холодной войны в стиле «Китая». В конце концов, Соединенные Штаты явно пытаются сбалансировать рост Китая в военной сфере. Цель поддержки военных обязательств США в Азиатско-Тихоокеанском (и, по сути, в более широком Индо-Тихоокеанском регионе) регионе была предельно ясна при администрации Обамы.
И хотя Трамп изменил политику США в отношении Азии в некоторых важных аспектах, он не сигнализировал о чем-то близком к военному сокращению.
Важно заверить китайских лидеров в том, что их отношения с Вашингтоном могут быть улучшены, в которые стоит инвестировать, и что экономическое сотрудничество является абсолютной необходимостью.
Действительно, интеграция Китая в капиталистический миропорядок под руководством США уже давно является верным способом убедить скептиков в Пекине в том, что Соединенные Штаты не стоят на пороге роста Китая.
Несомненно, что США гораздо более могущественны, чем Китай, практически во всех областях, но при этом не управляют Восточной Азией и не имеют власти принимать решения за КНР. Несмотря на критику в адрес Китая из-за нарушения прав человека, США должны быть реалистичны в отношении уступок, которых можно добиться от Китая.
Торговая война Трампа — яркий пример «битвы, которую не стоит вести». Разумеется, есть много такого, что Пекин мог бы сделать для более дружелюбных отношений с Вашингтоном, но нельзя требовать от КНР слишком многого, США тоже должны проявить гибкость. Снижение ( и в конечно счете отмена) тарифов на китайские товары могло бы стать хорошим началом.