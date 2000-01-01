16.06 17:08 MIGnews.com

Бесполезный INSTEX остался на бумаге

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Спикер парламента Ирана Али Лариджани признал бесплодность канала платежей, который был создан тремя странами ЕС, подписавшими в 2015 году договор по ядерному соглашению с Ираном для поддержания торговли с Тегераном.«Несмотря на проведенные многочисленные переговоры, обещание президента Франции президенту Ирана спасти СВПД не было выполнено. Фактически, следует сказать, что механизм INSTEX остался на бумаге», - заявил Али Лариджани на встрече с председателем комитета по иностранным делам Национального Собрания Франции Мариэль де Сарнез, состоявшейся в Тегеране в субботу.Для справки: INSTEX (Инструмент поддержки торговых обменов) - это платежный канал, который Франция, Германия и Великобритания - три европейских подписанта JCPOA - разработали для продолжения торговли с Тегераном и обхода эмбарго США.Европейский платежный канал, однако, не привел к каким-либо изменениям во внешней торговле Ирана.Выразив поддержку Францией Совместного комплексного плана действий, де Сарнез заявила, что ее страна намерена ввести INSTEX в силу.Она добавила, что Франция и Европейский союз полны решимости достичь цели спасения ядерной сделки Ирана.В мае 2018 года президент США вывел свою страну из JCPOA, ядерной сделки, которая была достигнута в Вене в 2015 году после нескольких лет переговоров между Ираном и Группой 5 + 1 (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия).После выхода США Иран и остальные стороны начали переговоры о сохранении соглашения.