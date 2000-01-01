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Бесполезный INSTEX остался на бумаге 16.06 17:08   MIGnews.com

Бесполезный INSTEX остался на бумаге

Спикер парламента Ирана Али Лариджани признал бесплодность канала платежей, который был создан тремя странами ЕС, подписавшими в 2015 году договор по ядерному соглашению с Ираном для поддержания торговли с Тегераном.

«Несмотря на проведенные многочисленные переговоры, обещание президента Франции президенту Ирана спасти СВПД не было выполнено. Фактически, следует сказать, что механизм INSTEX остался на бумаге», - заявил Али Лариджани на встрече с председателем комитета по иностранным делам Национального Собрания Франции Мариэль де Сарнез, состоявшейся в Тегеране в субботу.

Для справки: INSTEX (Инструмент поддержки торговых обменов) - это платежный канал, который Франция, Германия и Великобритания - три европейских подписанта JCPOA - разработали для продолжения торговли с Тегераном и обхода эмбарго США.

Европейский платежный канал, однако, не привел к каким-либо изменениям во внешней торговле Ирана.

Выразив поддержку Францией Совместного комплексного плана действий, де Сарнез заявила, что ее страна намерена ввести INSTEX в силу.

Она добавила, что Франция и Европейский союз полны решимости достичь цели спасения ядерной сделки Ирана.

В мае 2018 года президент США вывел свою страну из JCPOA, ядерной сделки, которая была достигнута в Вене в 2015 году после нескольких лет переговоров между Ираном и Группой 5 + 1 (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия).

После выхода США Иран и остальные стороны начали переговоры о сохранении соглашения.


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