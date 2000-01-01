16.06 12:34 MIGnews.com

Время высоких цен на нефть позади

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В условиях нынешнего обострения отношений между Ираном и США, формирование мировых цен на нефть во многом зависит от развития этого конфликта.Так, главный военный советник духовного лидера и руководителя Ирана Яхья Рахим Сафави заявил, что любое столкновение между Ираном и США в Персидском заливе приведет к росту цен на нефть выше 100 долларов за баррель. По мнению представителя Ирана, первый же выстрел в Персидском заливе подтолкнет цены на нефть к росту, превышающему отметку в сто долларов, что обернется против США и Европы, а также их союзников - Японии и Южной Кореи.США придерживаются противоположного мнения, госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNBC заявлял о том, что обострение отношений США с Ираном не приведет к нарушению поставок нефти.В определенной степени факторами для стабилизации цен на нефть являются, во-первых, геополитическая напряженность вокруг Ирана и Венесуэлы. Во-вторых, соглашение в раках формата ОПЕК+. Оно позволило стабилизировать в определенной степени цены на нефть, в противном случае, она торговалась бы сегодня в районе 40 долларов.В июне ожидается очередное собрание участников соглашения, и если сторонам удастся его продлить, то это положительно отразится на стабилизации цен на нефть. Но тут есть немаловажный факт. Дело в том, что в программе ОПЕК+ участвуют страны, которые заинтересованы в большем предложении своей нефти на рынок для притока валюты. Поэтому договариваться в рамках ОПЕК+ становится все сложнее. Это также нужно принимать во внимание.«Но даже если соглашение и будет продлено, то существенным фактором в сторону понижения цен на нефть остается наращивание предложения на нефтяном рынке за счет американской сланцевой нефти и увеличения добычи США», - считает ведущий азербайджанский экономист, профессор Эльшад Мамедов.По словам эксперта, в условиях, когда американской нефти на мировом рынке становится больше, а США фактически становятся крупнейшим игроком на нефтяном рынке, бесконечно удерживать цены на «черное золото» за счет формата ОПЕК+ представляется крайне затруднительным.