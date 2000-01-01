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Кого хочет напугать президент Ирана 16.06 15:10   MIGnews.com

Кого хочет напугать президент Ирана

Иран продолжит сворачивать свои обязательства по соглашению в ядерной сфере в отсутствие «положительных сигналов» от других подписавших договор, заявил президент Ирана Хасан Рухани на встрече лидеров России, Китая и других стран Азии в Таджикистане.

Иран прекратил выполнять в мае некоторые обязательства в ядерной сделке 2015 года, которая была согласована с мировыми державами, через год после того, как Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения и ужесточили санкции.

В мае Тегеран заявил, что, если мировые державы не защитят свою экономику от санкций США в течение 60 дней, Иран начнет обогащать уран на более высоком уровне.

В этом ультиматуме содержится подтверждение того, что ядерная программа Ирана до подписаний пресловутого договора, была направлена на создание условий и компонентов, позволяющих ИРИ получить ядерное оружие. В противном случае угроза Тегерана возобновить обогащение урана на более высоком уровне !!! никого не должна испугать.


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