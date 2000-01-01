Новое российское оружие способно уничтожить жизнь на Земле
Новое стратегическое оружие России может превратить целые континенты в безжизненные территории. Об этом заявил исследователь последствий применения ядерного оружия Стивен Шварц изданию Business Insider.
По его словам, детонация ядерного оружия, которое способен нести подводный беспилотник "Статус-6", приведет к загрязнению не только почвы атакуемой земли радионуклидами, но и атмосферы в целом.
Специалист также сравнил ядерное вооружение США и РФ и пришел к выводу, что ядерные ракеты Соединенных Штатов не настолько опасны для Земли, чем российские. Шварц поясняет, что все оружие массового поражения американцев взрывается в воздухе, и основным поражающим фактором является ударная волна, которая способна снести на своем пути практически целые города, но при этом радиоактивное загрязнение будет минимальным. В тоже время, вооружение РФ не только будет детонировать в толще воды, но и содержит кобальт-59, что впоследствии захвата нейтронов превращается в радиоактивный кобальт-60. Именно этот элемент может разнестись ветром на тысячи километров от эпицентра взрыва.
Эксперт отмечает, что для того, чтобы интенсивность ионизирующего излучения вернулась к фоновым значениям, потребуется более 50 лет, а по всей территории загрязнения все это время не будет ничего живого.
В случае попытки людей, укрывшихся под землей от удара, выбраться на поверхность, они будут подвергнуты смертоносным дозам радиации, подчеркивает исследователь.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному Собранию презентовал новые разработки отечественного оборонного комплекса, которому нет аналогов в мире.