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США навязали промышленный кризис Сирии | Фото: Thinkstock16.03 12:31   MIGnews.com

США навязали промышленный кризис Сирии

По сообщениям СМИ, глава парламентской комиссии Ирана по вопросам национальной безопасности и внешней политики Алаэддин Бруджерди заявил, что Америка служит главным фактором навязывания Сирии и народу этой страны промышленного кризиса, и она в этом деле воспользовалась возможностями своих региональных и европейских союзников.

"Потерпев поражение в Ираке и Афганистане, Америка завербовала, обучила и вооружила тысячи террористов, которых затем отправила в Сирию, чтобы воевать там чужими руками и этот кризис практически был навязан Сирии, которая стала выступать в лице передовой линии сопротивления", - считает Алаэддин Бруджерди.

Проанализировав действия Америки и ее союзников в Сирии, иранский парламентарий добавил, что в Сирии не произойдет структурных изменений, а дружественные Сирии страны должны поддержать нынешнюю структуру Сирии.
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