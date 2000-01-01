16.02 10:36 MIGnews.com

Помпео: "смерть" Трансатлантического альянса преувеличена

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Идея о "смерти" Трансатлантического альянса слишком преувеличена.Об этом сказал госсекретарь США Майк Помпео на 56-ой Мюнхенской конференции по безопасности.«Рад сообщить, что идея о «смерти» Трансатлантического альянса, слишком преувеличена. Запад побеждает, мы побеждаем вместе»,- сказал госсекретарь США, комментируя высказывания в Европе о том, что Штаты не действуют на международном уровне, чтобы устранить глобальную нестабильность.Помпео подверг Китай, Иран и Россию критике и отметил, что победят идеалы и ценности Запада.Кроме того, дипломат считает, что Huawei и другие китайские компании действуют в интересах разведки КНР.Госсекретарь США также привлек внимание к аннексии Крыма Россией, угрозы от Ирана и экономическое давление Китая.Помпео утверждает, что эти страны дестабилизируют основанную на правилах международную систему.«Спустя более, чем 30 лет после падения Берлинской стены, страны, до сих пор не уважающие суверенитет, угрожают Западу, но Запад побеждает»,- добавил госсекретарь США.