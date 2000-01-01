16.02 15:52 MIGnews.com

ЕС обещает сохранить JCPOA "в живых"

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Глава внешнеполитического ведомства ЕС Джозеп Боррелл пообещал, что сделает все возможное, чтобы сохранить ядерное соглашение 2015 года между Тегераном и мировыми державами «живым».«Встречался с министром иностранных дел России Лавровым на полях @MunSecConf. Обсуждения включали #MEPP и #JCPOA - как координатор, я остаюсь обязанным прислушиваться ко всем сторонам и поддерживать #NuclearDeal в живых », - написал Боррелл поздно вечером в субботу после встречи с Лавровым в Мюнхене.Встреча Лаврова со своим иранским коллегой Мухаммедом Джавадом Зарифом также состоялась в кулуарах мюнхенской конференции в субботу. Министры иностранных дел обсудили, в частности, вопросы укрепления взаимного сотрудничества.«Был также проведен глубокий обмен мнениями по ряду вопросов международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и вопросы, связанные с Совместным комплексным планом действий», - говорится в заявлении МИД России после встречи.В мае 2018 года президент США Дональд Трамп вывел свою страну из ядерной сделки 2015 года, известной как Объединенный комплексный план действий (СВПД).Иран и остальные стороны начали переговоры о спасении СВПД после ухода США, но три стороны ЕС - Франция, Великобритания и Германия - не смогли обеспечить экономические интересы Ирана.Это привело к тому, что Тегеран прекратил выполнять определенные обязательства по ядерной сделке.Иран утверждает, что новые меры направлены не на то, чтобы нанести ущерб СВПД, а на то, чтобы сохранить соглашение путем создания баланса в обязательствах.