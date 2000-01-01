16.02 11:51 MIGnews.com

Египет строит стену на границе с Газой

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Генерал-майор Ахмед Абдель Халек, офицер египетской разведки, отвечающий за палестинский портфель в Каире, прибыл в сектор Газа 10 февраля в качестве главы делегации сил безопасности Египта, совершившей экскурсию по египетско-газовой территории.Делегация осмотрела и оценила границу как часть новых египетских приготовлений для повышения безопасности границ и предотвращения проникновения экстремистов на Синайский полуостров из сектора Газа. Делегация также встретилась с руководством ХАМАСа в секторе Газа.Обращаясь к Аль-Монитору на условиях анонимности, племенные источники на севере Синайского полуострова заявили, что 27 января вооруженные силы Египта приступили к первому этапу строительства 2-километрового барьера на границе с сектором Газа, начиная с пересечение Керем Шалом с пересечением границы Рафах. Источники добавили, что такой шаг не был объявлен вооруженными силами Египта.Они объяснили, что 6-метровый барьер сделан из железобетона и уходит на 5 метров под землю. Он состоит из второго барьера, параллельного старому каменному барьеру, построенному в начале 2008 года на границе с сектором Газа, разделенным расстоянием, не превышающим 10 метров. Барьер предназначен для блокирования въезда боевиков из сектора Газа на Синай и закрытия оставшихся палестинских трансграничных туннелей.Источники сообщили, что второй и последний этап включает в себя строительство барьера вдоль неопределенных участков границы, которые египетские вооруженные силы считают уязвимыми или в которых подозреваются подземные туннели. Источники предполагают, что завершение барьера затянется до середины 2020 года.