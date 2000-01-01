16.02 16:55 MIGnews.com

Глава МИД ФРГ прокомментировал атаки на Идлибскую зону

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Москве следует использовать свое влияние на режим Башара Асада, чтобы остановить атаки на населенные пункты в Идлибской зоне деэскалации.Об этом глава МИД Германии Хайко Маас сказал на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Мюнхене.По словам министра, эти ожидания были доведены до сведения российской стороны в ходе встречи утром 15 февраля.Германия серьезно обеспокоена неизбежностью гуманитарной трагедии в случае продолжения атаки на Идлибскую зону деэскалации, подчеркнул министр.Если атаки продолжатся, то Идлибскую зону деэскалации покинет еще больше людей, что не выгодно никому.«В этой связи надеюсь на то, что Турции и России в ходе предстоящих переговоров удастся достигнуть результатов в вопросе предотвращения гуманитарной катастрофы в Идлибе»,- добавил Маас.