16.02 16:55 MIGnews.com
Глава МИД ФРГ прокомментировал атаки на Идлибскую зону
Москве следует использовать свое влияние на режим Башара Асада, чтобы остановить атаки на населенные пункты в Идлибской зоне деэскалации.
Об этом глава МИД Германии Хайко Маас сказал на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Мюнхене.
По словам министра, эти ожидания были доведены до сведения российской стороны в ходе встречи утром 15 февраля.
Германия серьезно обеспокоена неизбежностью гуманитарной трагедии в случае продолжения атаки на Идлибскую зону деэскалации, подчеркнул министр.
Если атаки продолжатся, то Идлибскую зону деэскалации покинет еще больше людей, что не выгодно никому.
«В этой связи надеюсь на то, что Турции и России в ходе предстоящих переговоров удастся достигнуть результатов в вопросе предотвращения гуманитарной катастрофы в Идлибе»,- добавил Маас.
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