16.01 16:48 MIGnews.com

Европейские войска на Ближнем Востоке

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Три европейские страны запустили механизм урегулирования споров в соответствии с соглашением, что равносильно официальному обвинению Тегерана в нарушении его условий и может привести к восстановлению санкций Организации Объединенных Наций, снятых в соответствии с соглашением.Иран подверг критике этот шаг, назвав его «стратегической ошибкой».У европейских стран есть войска в Афганистане, Ираке и в других местах на Ближнем Востоке, где они в основном действуют наряду с гораздо более крупными силами США.Великобритания, Франция и Германия - все они входят в возглавляемую США коалицию, которая борется с Даеш. Великобритания имеет около 400 военнослужащих, базирующихся в Ираке, в то время как у Германии есть около 450 военнослужащих, развернутых для противодействия Даишу и обучения иракских сил.Германия «временно» вывела 35 своих военных из Ирака после Сулеймани. Большинство из них были доставлены в Иорданию, где у Германии также есть войска, участвующие в разведывательных и дозаправочных полетах для антидаешской коалиции. Франция имеет около 1000 военнослужащих в регионе, чтобы помочь бороться с Даишем в Ираке и Сирии.ЕС как блок имеет несколько десятков человек в Багдаде, которые занимаются реформированием сектора безопасности и консультируют Министерство внутренних дел. Представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что чиновники знают об угрозах, но «мы, как ЕС, не покидаем Ирак».Великобритания управляет военно-морской базой в Бахрейне, в которой может разместиться до 500 британских военнослужащих, и сосредоточена на морской безопасности. Есть также имеет совместная учебная база в Омане. У Франции есть военно-морская база, известная как Лагерь Мира, в порту Заед Абу-Даби, в которой находится около 700 французских солдат. Великобритания и Франция также размещают войска на базах США в регионе.Несколько европейских стран предоставляют силы для миротворческой миссии ООН на юге Ливана, которая патрулирует напряженную границу между Израилем и поддерживаемой Ираном группой боевиков "Хизбаллы". Франция предоставляет около 700 военнослужащих. Германия предоставляет более 100 человек для морской миссии миротворцев.Миссия НАТО в Афганистане состоит из около 17 000 военнослужащих из 39 стран-союзников и стран-партнеров. Альянс официально завершил свою боевую задачу в конце 2014 года и предоставляет консультации и обучение афганским силам. Британия имеет почти 1000 военнослужащих в Афганистане, а Германия - около 1100.