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Хасан Рухани угрожает европейским войскам | Фото:16.01 15:44   MIGnews.com

Хасан Рухани угрожает европейским войскам

Как известно, три европейские страны запустили механизм урегулирования споров в соответствии с соглашением, что равносильно официальному обвинению Тегерана в нарушении его условий и может привести к восстановлению санкций Организации Объединенных Наций, снятых в соответствии с соглашением.

Тем временем, президент Ирана предупредил, что европейские силы на Ближнем Востоке могут оказаться под угрозой, если их страны присоединятся к кампании давления США против его страны и бросят вызов Тегерану в связи с нарушением границ ядерного соглашения 2015 года.

"Сегодня американский солдат в опасности, завтра европейский солдат может быть в опасности", - сказал президент Хасан Рухани на заседании Кабинета министров, не вдаваясь в подробности.

Отметим, что замечания Рухани представляют собой первую прямую угрозу, которую он озвучил в адрес Европы.


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