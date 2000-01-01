16.01 15:44 MIGnews.com

Хасан Рухани угрожает европейским войскам

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Как известно, три европейские страны запустили механизм урегулирования споров в соответствии с соглашением, что равносильно официальному обвинению Тегерана в нарушении его условий и может привести к восстановлению санкций Организации Объединенных Наций, снятых в соответствии с соглашением.Тем временем, президент Ирана предупредил, что европейские силы на Ближнем Востоке могут оказаться под угрозой, если их страны присоединятся к кампании давления США против его страны и бросят вызов Тегерану в связи с нарушением границ ядерного соглашения 2015 года."Сегодня американский солдат в опасности, завтра европейский солдат может быть в опасности", - сказал президент Хасан Рухани на заседании Кабинета министров, не вдаваясь в подробности.Отметим, что замечания Рухани представляют собой первую прямую угрозу, которую он озвучил в адрес Европы.