16.01 14:27 MIGnews.com

Блок НАТО занял "сдержанную" позицию по Ближнему Востоку

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Стремление президента США Дональда Трампа заручиться большей поддержкой союзников по НАТО по ситуации на Ближнем Востоке не нашло отклика в альянсе.В странах Европы недовольны требованиями Трампа увеличить отчисления в бюджет НАТО. Глава Белого дома обратился к союзникам по альянсу вскоре после убийства в Багдаде иранского генерала Касыма Сулеймани и ответного удара Ирана по американским базам в Ираке.Критическая риторика Трампа в адрес НАТО и европейских союзников сменилась призывом внести больший вклад в интересы США. Трамп открыто призвал страны НАТО "сыграть большую роль" на Ближнем Востоке.Президент США даже предложил изменить название NATO на NATOME (NATO Middle East), где все участники будут нести равную долю финансовой нагрузки.По мнению Трампа, активное участие НАТО позволит вывести часть американских военных из региона и даст возможность ряду стран войти в альянс.В то же время глава Белого дома не прокомментировал "более активное участие" НАТО в делах стран Ближнего Востока.Вице-президент базирующегося в Брюсселе германского Фонда Маршалла Ян Лессер в беседе с агентством "Анадолу" отметил, что для большей части стран НАТО призыв Трампа стал сюрпризом.По его словам, позиция президента США вызвала нескрываемое удивление в европейских странах.В странах Европы недовольны требованиями главы Белого дома увеличить отчисления в бюджет НАТО и в целом повысить расходы на оборону.Эксперты сходятся во мнении, что многие страны НАТО дистанцируются от политики Трампа на Ближнем Востоке.