15.12 16:07 MIGnews.com

ООН продлила миссию БАПОР до 2023 года

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В пятницу Организация Объединенных Наций продлила работу своего агентства палестинских беженцев БАПОР еще на три года, несмотря на жесткую оппозицию со стороны Соединенных Штатов и Израиля.Действующий мандат должен был истечь в июне 2020 года, но 169 стран одобрили продление до 2023 года на Генеральной Ассамблее ООН, при этом американцы и израильтяне проголосовали против, а девять стран воздержались.В пятницу была одобрена резолюция «Все доноры должны продолжать наращивать свои усилия по удовлетворению ожидаемых потребностей агентства» в условиях ухудшения социально-экономических условий на палестинских территориях.Администрация президента США Дональда Трампа вместе с Израилем обвиняет БАПОР в увековечивании израильско-палестинского конфликта.Агентство оспаривает это и говорит, что предоставляемые им услуги в противном случае были бы недоступны для палестинцев.Отметим, что глава проблемной организации подал в отставку в ноябре на фоне внутреннего расследования предполагаемых злоупотреблений и этических нарушений.Внутренний отчет по этике утверждал о неумелом управлении и злоупотреблении властью на самых высоких уровнях агентства, которое также столкнулось с финансовым кризисом после того, как Соединенные Штаты приостановили и впоследствии сократили все свое финансирование в 2018 году.