Моссад помогает Дании предотвращать террористические атаки
Как сообщает Х.Джулиан из JewishPress.com, израильская внешняя разведка "Моссад" помогла Дании предотвратить серию террористических актов на этой неделе, согласно эксклюзивному сообщению, опубликованному в субботу 12-ым телеканалом.
Она предоставила сотрудникам службы безопасности Дании информацию, которая привела к аресту 20 подозреваемых джихадистов, согласно отчету, в котором не названы его источники. В результате планируемые атаки были предотвращены в последнюю минуту.
Подозреваемые были обвинены в причастности к исламистскому терроризму, сообщает Associated Press , которая цитирует главу Службы безопасности и разведки Дании Флемминга Дрейера, который говорит, что «ими руководил воинствующий, исламистский мотив».
Некоторым из подозреваемых было предъявлено обвинение в четверг в соответствии с законами Дании о терроризме в рамках процедуры, проводимой «за двойными закрытыми дверями», что означает, что не было никакой информации, доступной для общественности.
Полиция провела рейд около 20 адресов в Дании, в которых приняли участие шесть полицейских департаментов по всей стране. ,
Не было предоставлено никаких сведений о цели или о том, когда должна была произойти атака.
Отметим, что по данным «12 канала», за последние два года израильская разведка помогла предотвратить около 50 терактов по всему миру.