15.12 14:02 MIGnews.com

Политический кризис и обмен пленными между ХАМАС и Израилем

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Мусса Дудин, член политического бюро ХАМАСа, ответственный за дело заключенных, 4 декабря сообщил Palinfo, что Египет, Гемани, Катар, Швеция и Турция вместе с неназванной шестой страной работают над заключением соглашения об обмене пленными между движением и Израилем. ,Хамас хранит останки двух израильских солдат, Орона Шаула и Хадара Голдина, захваченных во время войны 2014 года. В состав группы также входят Хишам ас-Сайед, израильский араб, и Авера Авраам Менгисту, эфиопский еврей, которые добровольно въехали в Газу в 2014 году. Среди палестинских заключенных, представляющих особый интерес для ХАМАС, есть десятки, которых Израиль ранее выпустил в 2011 году.3 ноября Ярон Блюм, израильский координатор усилий по заключению своп-соглашения, заявил в радиоинтервью с ИТВ Кан, что несколько каналов работали над обменом посредством косвенных переговоров с ХАМАС. Разговоры о возможном обмене усилились в свете проблем, с которыми сталкивается премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу после того, как дважды не сформировал новое правительство и был обвинен в коррупции. Заключенная сделка станет для него долгожданным стимулом.Нахед аль-Фахури, директор информационного центра для заключенных ХАМАСа в секторе Газа, заявил «Аль-Монитор»: «Мы ожидаем, что следующая сделка, как и предыдущая [в 2011 году], будет включать освобождение задержанных палестинских лидеров из ХАМАСа. «Фатх», «Исламский джихад», Демократический фронт освобождения Палестины и Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) с Западного берега, из сектора Газа и Иерусалима, а также палестинцы в Израиле ».Отметим, что фактически неясно, может ли Израиль в условиях своего нынешнего политического кризиса заключить сделку по обмену пленными с ХАМАС, но усилия Египта по достижению долгосрочного перемирия между ними могут способствовать взаимным уступкам, нацеленным на то, чтобы приблизить стороны к сделке.