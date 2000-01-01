Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Политический кризис и обмен пленными между ХАМАС и Израилем | Фото:15.12 14:02   MIGnews.com

Политический кризис и обмен пленными между ХАМАС и Израилем

Мусса Дудин, член политического бюро ХАМАСа, ответственный за дело заключенных, 4 декабря сообщил Palinfo, что Египет, Гемани, Катар, Швеция и Турция вместе с неназванной шестой страной работают над заключением соглашения об обмене пленными между движением и Израилем. ,

Хамас хранит останки двух израильских солдат, Орона Шаула и Хадара Голдина, захваченных во время войны 2014 года. В состав группы также входят Хишам ас-Сайед, израильский араб, и Авера Авраам Менгисту, эфиопский еврей, которые добровольно въехали в Газу в 2014 году. Среди палестинских заключенных, представляющих особый интерес для ХАМАС, есть десятки, которых Израиль ранее выпустил в 2011 году.

3 ноября Ярон Блюм, израильский координатор усилий по заключению своп-соглашения, заявил в радиоинтервью с ИТВ Кан, что несколько каналов работали над обменом посредством косвенных переговоров с ХАМАС. Разговоры о возможном обмене усилились в свете проблем, с которыми сталкивается премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу после того, как дважды не сформировал новое правительство и был обвинен в коррупции. Заключенная сделка станет для него долгожданным стимулом.

Нахед аль-Фахури, директор информационного центра для заключенных ХАМАСа в секторе Газа, заявил «Аль-Монитор»: «Мы ожидаем, что следующая сделка, как и предыдущая [в 2011 году], будет включать освобождение задержанных палестинских лидеров из ХАМАСа. «Фатх», «Исламский джихад», Демократический фронт освобождения Палестины и Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) с Западного берега, из сектора Газа и Иерусалима, а также палестинцы в Израиле ».

Отметим, что фактически неясно, может ли Израиль в условиях своего нынешнего политического кризиса заключить сделку по обмену пленными с ХАМАС, но усилия Египта по достижению долгосрочного перемирия между ними могут способствовать взаимным уступкам, нацеленным на то, чтобы приблизить стороны к сделке.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:08
Скандал: Ликуд покинул заседание во главе с Ниссенкорном
13:36
Newsweek: Если Иран падет, ISIS может подняться вновь
13:33
Вдова Собчака рассказала подробности смерти Сахарова
13:10
Израильский дрон поставил рекорд автономного полета
13:00
Турция объявила в розыск Мухаммеда Дахлана
12:50
Грета Тунберг: будем ставить мировых лидеров к стенке
12:23
Тель-Авив: грабителя банк сбил автобус, и его не посадили
12:08
Саар: Нетаниягу - Мерседес без тормозов
11:53
Север Израиля затопило из-за мощных штормов
11:28
Лапид: не хочу видеть Нетаниягу тюрьме
11:16
Два человека бросали камни в машину ЦАХАЛ
10:54
"Нетаниягу и Саар - Мерседес и Сусита"
10:19
Гидеон Саар требует отложить показ сериала о Нетаниягу
10:05
Турция готова начать переговоры с Израилем о газопроводе
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus