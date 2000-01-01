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Турция объявила в розыск палестинца Мухаммеда Дахлана | Фото:15.12 13:00   MIGnews.com

Турция объявила в розыск Мухаммеда Дахлана

Турция в пятницу добавила в «красный список» наиболее разыскиваемых подозреваемых в терроризме беглого палестинского политического деятеля Мохаммеда Дахлана, давнего конкурента председателя Палестинской автономии (ПА) Махмуда Аббаса.

Министерство внутренних дел страны предложило вознаграждение в размере до 10 миллионов лир (1,75 миллиона долларов) за информацию, приведшую к поимке Дахлана, сообщает Reuters.

По данным МВД, Мухаммед Дахлан совместно со сторонниками террористической организации Фетуллаха Гюлена участвовал в организации попытки вооруженной смены власти в Турции 15 июля 2016 года.

Дахлан обвиняется в попытке насильственной смены конституционного строя в Турции, угрозе государственной безопасности, разглашении государственной тайны и шпионаже.

В то же время , наблюдатели связывают активность турецких служб в отношении Дахлана с предстоящими выборами в ПА, где он может составить серьезную конкуренцию Аббасцу и его стороннникам.


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