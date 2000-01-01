15.11 09:20 MIGnews.com

Анкара не откажется от С-300 ради Patriot

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Турция хочет сохранить дружественные отношения и с США, и с Россией, и прилагает для этого все усилия.Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Президент США Дональд Трамп прилагает усилия для решения существующих между Турцией и США вопросов на основе взаимоуважения и с учетом национальных интересов, отметил турецкий лидер."Турция заявила о готовности к приобретению у США систем ЗРК Patriot. Однако предложение полностью отказаться от закупки систем ЗРК С-400 Анкара расценивает как ограничение своих суверенных прав",- отметил глава государства.Эрдоган также отметил, что детально проинформировал президента США Дональда Трампа и встретившихся с ним сенаторов в Белом доме о событиях 1915 года в Османском государстве, и подчеркнул неприемлемость политизации исторических событий.