Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Анкара не откажется от С-300 ради Patriot | Фото:15.11 09:20   MIGnews.com

Анкара не откажется от С-300 ради Patriot

Турция хочет сохранить дружественные отношения и с США, и с Россией, и прилагает для этого все усилия.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент США Дональд Трамп прилагает усилия для решения существующих между Турцией и США вопросов на основе взаимоуважения и с учетом национальных интересов, отметил турецкий лидер.

"Турция заявила о готовности к приобретению у США систем ЗРК Patriot. Однако предложение полностью отказаться от закупки систем ЗРК С-400 Анкара расценивает как ограничение своих суверенных прав",- отметил глава государства.

Эрдоган также отметил, что детально проинформировал президента США Дональда Трампа и встретившихся с ним сенаторов в Белом доме о событиях 1915 года в Османском государстве, и подчеркнул неприемлемость политизации исторических событий.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:00
Жириновский: Пучдемон мог бы найти себе дом в РФ
09:37
Нетаниягу ШАБАКу: вы проявили необычайную смелость
09:02
Видео: ракетный залп посреди учебного дня в Нетивот
08:45
Опрос: израильтяне предпочли правительство единства
08:03
Нетаниягу и Либерман обменялись взаимными требованиями
07:38
Рухани мусульманским странам: не дружите с Израилем
07:28
Маккаби громит Европу
07:12
Путин о встрече с Зеленским: чего суетиться
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
06:23
Медики рассказали, что делать с потрескавшимися пятками
02:48
Мужчина сделал операцию и стал женщиной в 72 года
01:36
Польша недовольна сериалом Netflix о Холокосте
00:21
Выйдет новая серия культового сериала "Друзья"
23:20
Стрельба в калифорнийской школе: новые детали
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus