Египет укрепляет связи с Сирией

Парламент не только поддержал Сирию в ее заявлениях. По приглашению Комитета по арабским делам он принял 20 октября посла Сирии в Египте Бассама Дарвиша и его делегацию, которым на пленарном заседании были встречены аплодисментами.
Кроме того, делегация Национальной прогрессивной юнионистской партии, левая партия, посетила 23 октября сирийское посольство, чтобы выразить поддержку Египта Сирии против Турции.
По приглашению египетской ассоциации адвокатов Постоянное отделение Союза юристов арабских стран провело 27 октября чрезвычайную сессию в Египте. Участники призвали к возвращению Сирии в Лигу арабских государств, поддержке сирийских арабских вооруженных сил и бойкоту всех турецких товаров.