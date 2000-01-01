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Египет укрепляет связи с Сирией | Фото:15.11 11:09   MIGnews.com

Египет укрепляет связи с Сирией

Египетский парламент не прекращает принимать меры в поддержку Сирии с тех пор, как Турция 9 октября запустила операцию «Мирная весна» в северной Сирии. В заявлении парламента Египта от 4 ноября было осуждено «турецкая агрессия на сирийской территории».

Парламент не только поддержал Сирию в ее заявлениях. По приглашению Комитета по арабским делам он принял 20 октября посла Сирии в Египте Бассама Дарвиша и его делегацию, которым на пленарном заседании были встречены аплодисментами.

Кроме того, делегация Национальной прогрессивной юнионистской партии, левая партия, посетила 23 октября сирийское посольство, чтобы выразить поддержку Египта Сирии против Турции.

По приглашению египетской ассоциации адвокатов Постоянное отделение Союза юристов арабских стран провело 27 октября чрезвычайную сессию в Египте. Участники призвали к возвращению Сирии в Лигу арабских государств, поддержке сирийских арабских вооруженных сил и бойкоту всех турецких товаров.


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