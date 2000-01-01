15.10 10:03 MIGnews.com

Вашингтон уточняет детали

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Президент США Дональд Трамп раскрыл детали новых санкций, которые будут введены против Турции.Президент сообщил, что подпишет в ближайшее время указ о введении новых санкций против нынешних и бывших членов правительства Турции, а также любых лиц, которые участвуют в дестабилизирующих действиях Анкары на севере Сирии.Кроме того, Трамп отметил, что намерен повысить пошлины на турецкую сталь до 50 процентов, то есть до майского уровня.По его словам, США также прекратят переговоры под эгидой Министерства торговли относительно торговой сделки с Турцией на сумму 100 миллиардов долларов.«Этот президентский указ позволит Соединенным Штатам ввести жесткие санкции в отношении лиц, замешанных в серьезных нарушениях прав человека в Сирии, а именно тех, кто будет препятствовать прекращению огня и возвращению домой насильственно перемещенных лиц, насильно возвращать беженцев или угрожать миру, безопасности и стабильности в этой стране», - сказал Трамп.По словам главы Белого дома, санкции предусматривают конфискацию активов, в том числе финансовых учреждений, и запрет на въезд в Соединенные Штаты.Отметим, что в то же время Трамп отметил, что приказал вывести американские войска с севера Сирии в связи с разгромом террористов ДАЕШ.Американские войска, выведенные из Сирии, будут развернуты в другом регионе, чтобы предотвратить повторное появление ДАЕШ и наблюдать за развитием событий, сказал президент.По его словам, небольшой контингент останется в районе Ат-Танф на юге Сирии для нейтрализации оставшихся боевиков ДЕАШ.«Соединенные Штаты будут агрессивно применять экономические санкции против тех, кто делает возможным, облегчает и финансирует эти злодеяния в Сирии. Если турецкие лидеры продолжат идти по этому опасному и разрушительному пути, я готов быстро разрушить экономику Турции», - сказал Трамп.