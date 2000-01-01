15.10 12:20 MIGnews.com

INSTEX доказал свою неэффективность

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Механизм Евросоюза по финансовым расчетам с Ираном INSTEX доказал свою неэффективность, считает постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов"С тех пор INSTEX только доказал свою неэффективность. Напомню, что за то время, когда был затеян этот механизм, у него сменилось три руководителя, а это о многом говорит", сказал Чижов в интервью ТАСС, комментируя свои заявления в июне о том, что механизм никак не может выйти на эффективный уровень."Что касается наших европейских партнеров, то у "евротройки" вообще двусмысленная позиция по Ирану. Они, с одной стороны, говорят, что поддерживают Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана, а с другой стороны, занимаются тем, что подпиливают его", отметил он. — Я имею в виду их заявления по ракетам, по танкерам в Ормузском проливе, которые, естественно, вызывают у иранцев законное раздражение"."Кстати, накануне в Красном море был обстрелян иранский танкер, по нему выпустили две ракеты. Встает вопрос: кто это сделал?", указал Чижов."Если когда-нибудь Соединенные Штаты и сядут с Ираном за стол переговоров, то за этим столом французов точно не будет. Это не значит, что позитивные усилия французской дипломатии не будут востребованы. Конечно, будут. Но переговоры американцы при нынешнем режиме ведут только в двустороннем формате. Так было с Северной Кореей, так будет с Ираном и с кем еще хотите", сказал он, комментируя усилия президента Франции Эммануэля Макрона по снижению напряженности между Тегераном и Вашингтоном.