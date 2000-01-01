15.10 11:43 MIGnews.com

Визит с продолжением

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Отношения между Саудовской Аравией и Россией остаются стабильными, несмотря на то, что страны находятся по разные стороны нескольких острых геополитических проблем.Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию может пролить свет на то, превращается ли брак по расчету между странами в брачное счастье.Основная проблема заключается в том, что, «разделяя одну и ту же кровать» в ОПЕК + - организации, нацеленной на поддержание мировых цен на нефть, - они являются конкурентами в геополитике на Ближнем Востоке и конкурентами на прибыльных рынках Европы и Дальнего Востока. Кроме того, саудиты обеспокоены флиртом России со своим региональным конкурентом Ираном.Россия начала усиленно ухаживать за Ближним Востоком три года назад. Одна из причин состояла в том, что она полагал, что ее успех в сохранении власти у президента Сирии Башара Асада повысит ее желательность в качестве активного игрока в регионе и ее репутацию мировой державы, влияние которой ощущается далеко за ее пределами.Москва также думала, что сможет получить больше бизнеса на Ближнем Востоке в то время, когда более низкие цены на нефть и западные санкции сокращают ее доходы. Она не только рассчитывала, что сможет продать миллиарды долларов оружия богатым государствам Персидского залива, но и построить там энергетические и инфраструктурные проекты.Отметим, что для Саудовской Аравии была подготовлена ​​почва для разогрева России, когда в 2015 году администрация Обамы заключила ядерное соглашение с Ираном.Потрясенные тем, что их давний союзник сделает это, саудиты повернулись к России и Китаю, чтобы застраховать свои геополитические ставки.Геополитическая диверсификация Эр-Рияда совпала с его планами диверсификации экономики, в том числе с просьбой Саудовской Арамко сделать многомиллиардные инвестиции за рубежом. В то время как Путин совершил свой второй визит в Эр-Рияд за 12 лет, отношения между Саудовской Аравией и Россией остаются стабильными, несмотря на то, что страны находятся по разные стороны нескольких острых геополитических проблем,- сообщает The New Arab