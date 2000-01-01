Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











ПА не место для инвестиций | Фото:15.10 10:45   MIGnews.com

ПА не место для инвестиций

Центральное бюро статистики Палестины и Палестинское валютное управление объявили в совместном отчете, опубликованном 29 сентября, об увеличении палестинских инвестиций за рубежом, в то время как иностранные инвестиции в ПА ставались стабильными.

Отметим, что в докладе говорится, что чистая разница между внешними активами и внешними обязательствами для ПА на конец второго квартала составила 1,9 млрд. Долл. США, увеличившись на 11% по сравнению с предыдущим кварталом, показав, что «инвестиции палестинской экономики за пределы ПА перевешивают инвестиции в ПА из- за рубежа."

Внешние активы палестинской экономики на конец второго квартала составили 7,26 млрд долларов, а иностранные инвестиции в ПА - 5,33 млрд долларов.

Это вызвало вопросы о том, почему произошел очевидный отток палестинского инвестиционного капитала за пределы палестинских территорий. Значит ли это, что палестинская среда стала анафемой для этих инвестиций? В какие страны инвестируют палестинцы? Они инвестируют в недвижимость, коммерцию или финансы? Какие страны инвестируют в ПА и какова доля этих инвестиций на Западном берегу и в Газе?

Палестинский чиновник в Министерстве экономики, который говорил на условиях анонимности, сказал Аль-Монитор, что увеличение палестинских инвестиций за границей является нормальным на фоне нестабильности палестинской политической ситуации и ситуации в сфере безопасности. «Это несмотря на стимулы, предлагаемые инвесторам, такие как освобождение от налогов и административные возможности. Политические обстоятельства остаются вне нашего контроля. Палестинский инвестор опасается потерять свои деньги в случае серьезных событий в сфере безопасности. Это заставляет его инвестировать в более безопасную среду. Это грустно, но верно. Палестинцы должны инвестировать в свою родину, а не за границу ».


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:21
Вдова Янай Вейсмана, убитого террористами, вышла замуж
10:52
Роберт Дауни-младший сыграет в ремейке Доктора Дулиттла
10:37
Адвокат Буркова: в России он будет преследоваться по закону
10:12
СМИ: Нетаниягу не вернет мандат до заявления Либермана
10:03
Вашингтон уточняет детали
09:17
Палестинка за рулем грузовика
08:47
В Лондоне арестован пожилой раввин за экоактивизм
08:23
Прогноз погоды в Израиле на неделю
07:21
Правительство одобрит экстрадицию российского хакера в США
07:02
Тайфун Хагибис: небо в Японии стало фиолетовым
06:40
Названа дата выхода бюджетного iPhone
05:46
Канье Уэст расстроен из-за сексуальности Ким Кардашьян
04:28
В Каталонии протестантов расстреляли резиновыми пулями
03:24
ЕС призвал Турцию вывести свои войска из Сирии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus