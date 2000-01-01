15.10 10:45 MIGnews.com

ПА не место для инвестиций

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Центральное бюро статистики Палестины и Палестинское валютное управление объявили в совместном отчете, опубликованном 29 сентября, об увеличении палестинских инвестиций за рубежом, в то время как иностранные инвестиции в ПА ставались стабильными.Отметим, что в докладе говорится, что чистая разница между внешними активами и внешними обязательствами для ПА на конец второго квартала составила 1,9 млрд. Долл. США, увеличившись на 11% по сравнению с предыдущим кварталом, показав, что «инвестиции палестинской экономики за пределы ПА перевешивают инвестиции в ПА из- за рубежа."Внешние активы палестинской экономики на конец второго квартала составили 7,26 млрд долларов, а иностранные инвестиции в ПА - 5,33 млрд долларов.Это вызвало вопросы о том, почему произошел очевидный отток палестинского инвестиционного капитала за пределы палестинских территорий. Значит ли это, что палестинская среда стала анафемой для этих инвестиций? В какие страны инвестируют палестинцы? Они инвестируют в недвижимость, коммерцию или финансы? Какие страны инвестируют в ПА и какова доля этих инвестиций на Западном берегу и в Газе?Палестинский чиновник в Министерстве экономики, который говорил на условиях анонимности, сказал Аль-Монитор, что увеличение палестинских инвестиций за границей является нормальным на фоне нестабильности палестинской политической ситуации и ситуации в сфере безопасности. «Это несмотря на стимулы, предлагаемые инвесторам, такие как освобождение от налогов и административные возможности. Политические обстоятельства остаются вне нашего контроля. Палестинский инвестор опасается потерять свои деньги в случае серьезных событий в сфере безопасности. Это заставляет его инвестировать в более безопасную среду. Это грустно, но верно. Палестинцы должны инвестировать в свою родину, а не за границу ».