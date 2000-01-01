15.10 14:50 MIGnews.com

Маловероятная война

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Посол России в Ливане назвал маловероятной войну между Ливаном и ИзраилемПо сообщению интернет сайта "Аль-Нашрэ", посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Москва стремится к стабилизации внутренней ситуации в Ливане. Израиль - давний враг Ливана, и для противостояния угрозам этого режима должно существовать внутреннее единство.Относительно выступления заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Генеральной Ассамблее ООН, посол сказал: "Трудно прокомментировать то, что происходит в уме Нетаньяху, лучше иметь внутреннюю сплоченность против его слов. Не складывается впечатление, что речь Нетаньяху является прелюдией к обострению военной напряженности Израиля в отношении Ливана, его замечания направлены только на международное и внутреннее общественное мнение".Посол утверждает, что нет никакой информации о планах Израиля атаковать международный аэропорт Бейрута, и, что возникновение войны между Ливаном и Израилем маловероятно.