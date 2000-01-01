Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Маловероятная война 15.10 14:50   MIGnews.com

Маловероятная война

Посол России в Ливане назвал маловероятной войну между Ливаном и Израилем

По сообщению интернет сайта "Аль-Нашрэ", посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Москва стремится к стабилизации внутренней ситуации в Ливане. Израиль - давний враг Ливана, и для противостояния угрозам этого режима должно существовать внутреннее единство.

Относительно выступления заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Генеральной Ассамблее ООН, посол сказал: "Трудно прокомментировать то, что происходит в уме Нетаньяху, лучше иметь внутреннюю сплоченность против его слов. Не складывается впечатление, что речь Нетаньяху является прелюдией к обострению военной напряженности Израиля в отношении Ливана, его замечания направлены только на международное и внутреннее общественное мнение".

Посол утверждает, что нет никакой информации о планах Израиля атаковать международный аэропорт Бейрута, и, что возникновение войны между Ливаном и Израилем маловероятно.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:05
Дилеры “сдают в аренду” разрешения палестинским рабочим
13:30
"Полицейский не хотел убивать свою жену"
13:08
Министры против операции в Газе - до следующей недели
11:42
Беннет: террористов надо просто убивать
10:40
Женщину обвиняют в убийстве Таир Рада
10:12
Контакт с порошком: в Бейтар-Илит госпитализировали семью
09:05
Выстрел в голову: подробности убийства в Нетании
08:50
Сборная Израиля вновь побеждает
08:43
Горящие воздушные шары все чаще находят в центре Израиля
08:17
ЦАХАЛ предупредил о сносе дома убийцы в Баркан
08:08
Юваль Ха-Мебульбаль может оказаться за решеткой
07:36
ВВС ЦАХАЛа уничтожили "шпионское" устройство на юге Ливана
07:02
Операция ЦАХАЛа в деревне, из которой вышел убийца в Баркан
06:08
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus