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США не будут увеличивать военное присутствие в Сирии 15.09 16:04   MIGnews.com

США не будут увеличивать военное присутствие в Сирии

Американские военные в пятницу исключили отправку дополнительных войск для совместного патрулирования с Турцией в северо-восточной Сирии.
Совместное патрулирование, начатое на прошлой неделе, является частью соглашения, достигнутого в августе, о создании «безопасной зоны» для ослабления напряженности между Анкарой и курдскими силами, поддерживаемыми США.

«Мы не собираемся увеличивать свое присутствие на местах для проведения этих патрулей. Мы собираемся провести патрулирование с турками (и) мы справимся с этим в рамках текущего количества, одновременно активно ища возможности стать со временем меньше»,- заявил Reuters глава Центрального командования США, генерал Кеннет МакКензи.

Отметим, что Президент США Дональд Трамп приказал полностью вывести войска из Сирии в прошлом году, но около 1000 человек остаются в охваченной войной стране, чтобы гарантировать, что Исламское государство не сможет вернуться.
С прошлого года Эрдоган неоднократно угрожал начать наступление к востоку от реки Евфрат против YPG, которая воевала против группировки Исламское государство (ИГИЛ).


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