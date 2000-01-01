15.09 15:54 MIGnews.com

Россия,Турция и Иран обсудят Идлиб

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Как сообщает «Анадолу» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился ожиданиями от предстоящей в понедельник 16 сентября трехсторонней встречи с лидерами России и Ирана в Анкаре.«Основной акцент на трехсторонней встрече в Анкаре будет сделан на процессах в Идлибе. Состоится обмен мнениями по вопросам наблюдательных пунктов и борьбы с терроризмом», - сказал Эрдоган.Турецкий лидер высказался также о планах создания «зоны безопасности» на северо-востоке Сирии.Президент Эрдоган сообщил, что ВС Турции и США продолжают совместное воздушное патрулирование районов Сирии к востоку от реки Евфрат.«Для Анкары очень важна позиция американской стороны по террористам PYD/YPG. На сегодняшний день мы не можем сказать, что позиция США по этому вопросу отвечает интересам Турции», - сказал Эрдоган.По словам турецкого лидера, тема Сирии будет обсуждена им и в ходе планируемой встречи с главой Белого дома на полях сессии Генассамблеии ООН в Нью-Йорке.Первый саммит Турции, РФ и Ирана по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи.По его итогам главы государств заявили, что создание зон деэскалации на территории Сирии не должно подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет страны, а также призвали режим Башара Асада и оппозиционные силы к участию в Конгрессе сирийского национального диалога.Последующие переговоры президентов трех стран проходили в Анкаре (в апреле 2018), Тегеране (в сентябре 2018) и Сочи (в феврале 2019 года).Отметим непременное участие Ирана во всех переговорах, касающихся конфликта в Сирии, что свидетельствует о признании за этой страной права участвовать в определении дальнейшей судьбы САР.