15.09 12:04 MIGnews.com

Саудовская Аравия приостановила добычу нефти

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В Саудовской Аравии временно приостановлена добыча нефти из-за атаки беспилотников на нефтяные объекты, принадлежащих национальной компании Saudi Aramco.Как сообщает саудовское агентство SPA, решение принято министром энергетики королевства принцем Абдельазизом бин Салманом.Добыча на НПЗ «Быкайк» и НПЗ «Хырайс» временно приостановлена, потери будут компенсированы из резервных хранилищ.Министр отметил, что по предварительным данным, взрывы привели к тому, что ежесуточная добыча нефти сократилась на 5,7 миллионов баррелей (почти 50 процентов ежесуточной добычи нефти компании).По словам Бин Салмана, также атака привела к прекращению ежесуточной добычи попутного нефтяного газа (ПНГ).Это приведет к сокращению поставок этана и других видов природного газа примерно на 50 процентов, отметил глава ведомства.Салман отметил, что из-за взрывов на нефтяных объектах дефицита топлива на внутреннем рынке не будет, принимаются меры по определению объемов причиненного ущерба.Атака дронов на НПЗ саудовской национальной нефтяной компании произошло в субботу в 04.00 по местному времени.Отметим, что власти Саудовской Аравии пока не возложили ответственность за взрывы на какую-либо группировку, однако, об организации атак на саудовской территории уже объявили повстанцы из йеменского движения «Ансаруллах».