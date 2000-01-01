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Израиль, Катар, Газа- `Игра на деньги` | Фото:15.06 21:15   MIGnews.com

Израиль, Катар, Газа- "Игра на деньги"

Ливанская газета «Аль – Ахбар» в понедельник утром сообщила о переводе 50 миллионов долларов – грант Катара Газе, добавив, что взамен, группировки в Секторе пообещали прекратить запуск зажигательных и взрывных воздушных шаров.

По сведениям «Аль-Ахбар», одобрение на этот перевод было получено после двух недель переговоров на высоком уровне. Переведенные средства пойдут на финансовые гранты нуждающимся семьям и на финансирование катарских проектов в Газе.

В то же время, представитель Министерства социального развития Газы заявил, что сообщения о гранте из Катара были всего лишь слухами и что в Газе не было получено никакой информации по этому вопросу,- сообщаетThe Jerusalem Post.

Однако, в независимости от того получит ли ХАМАС от Катара очередной перевод, обозреватели в Израиле отмечают непоследованность израильской политики в отношении к ХАМАС.

Они напоминают, что во время предвыборной кампании в феврале 2019 года Бенни Ганц и его блок нападали на премьер-министра Биньямина Нетаньяху за разрешение ежемесячно переводить в Газу 15 миллионов долларов.

Но сегодня обсуждается перевод на сумму, которая в три раза превышает сумму, о которой говорилось при «старом» правительстве Израиля.

Как же в таких условиях решить проблему лишения финансирования террористической группировки ХАМАС ?


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