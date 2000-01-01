15.06 14:58 MIGnews.com

У США и лидеров ПА свои секреты

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США установили секретную линию связи с руководством Палестинской администрации (ПА) через группу бизнесменов и пытаются разрешить развивающийся кризис, связанный с осуществлением мирного плана «Сделка века».Ранее в этом месяце в Рамалле состоялась неформальная встреча должностных лиц ПА и лиц, связанных с Республиканской партией США .Официальный представитель Рамаллы заявил, что встреча была неофициальной, и палестинская сторона искала возможности для возобновления отношений между ПА и США.Как известно, Палестинская администрация бойкотировала администрацию Трампа с тех пор, как в декабре 2017 года она решила перевести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.На выходных газета «Аль-Кудс» процитировала официальных лиц ПА, которые сообщили, что Ави Берковиц, помощник президента Дональда Трампа и специальный представитель по международным переговорам, встретился с представителями ПА.«Белый дом стремится открыть канал с властью через бизнесменов и выйти из тупика», - сообщила газета. По словам источника, существуют постоянные связи между Белым домом и группой палестинских бизнесменов, близких к ПА и его политическим институтам, которые помогают открыть каналы с Палестинской администрацией.Источник, который просил об анонимности, сказал, что текущий диалог за кулисами был инициирован Берковицем, который заменил бывшего посланника Трампа Джейсона Гринблатта прошлой осенью.Берковиц надеется, что ему удастся сохранить канал с ПА через группу бизнесменов и найти выход из тупика и эскалации кризиса после планов Израиля объявить суверенитет над частями Иудеи и Самарии, как это предусмотрено США.Берковиц, как сообщается, изучает альтернативы в виде отсрочки применения суверенитета в долине реки Иордан, а также применения суверенного израильского права в отношении израильских общин в соответствии с принципом территориального обмена, включая обмен территориями и передачу зоны С в зону В или А, под полным контролем ПA.Во время недавнего визита госсекретаря США Майка Помпео в Иерусалим он встретился с шестью арабскими общественными деятелями ПА, включая высокопоставленного представителя ПА и бизнесменов.В то же время стало известно, что высокопоставленные чиновники ПА подвергли критике решение главы ПА Махмуда Аббаса прекратить всякую координацию с Израилем и разорвать его отношения с США. Некоторые даже утверждали, что ПА следует вернуться за стол переговоров, даже ценой обсуждения Сделки века и аннексии.