У США и лидеров ПА свои секреты

США установили секретную линию связи с руководством Палестинской администрации (ПА) через группу бизнесменов и пытаются разрешить развивающийся кризис, связанный с осуществлением мирного плана «Сделка века».
Ранее в этом месяце в Рамалле состоялась неформальная встреча должностных лиц ПА и лиц, связанных с Республиканской партией США .
Официальный представитель Рамаллы заявил, что встреча была неофициальной, и палестинская сторона искала возможности для возобновления отношений между ПА и США.
Как известно, Палестинская администрация бойкотировала администрацию Трампа с тех пор, как в декабре 2017 года она решила перевести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.
На выходных газета «Аль-Кудс» процитировала официальных лиц ПА, которые сообщили, что Ави Берковиц, помощник президента Дональда Трампа и специальный представитель по международным переговорам, встретился с представителями ПА.
«Белый дом стремится открыть канал с властью через бизнесменов и выйти из тупика», - сообщила газета. По словам источника, существуют постоянные связи между Белым домом и группой палестинских бизнесменов, близких к ПА и его политическим институтам, которые помогают открыть каналы с Палестинской администрацией.
Источник, который просил об анонимности, сказал, что текущий диалог за кулисами был инициирован Берковицем, который заменил бывшего посланника Трампа Джейсона Гринблатта прошлой осенью.
Берковиц надеется, что ему удастся сохранить канал с ПА через группу бизнесменов и найти выход из тупика и эскалации кризиса после планов Израиля объявить суверенитет над частями Иудеи и Самарии, как это предусмотрено США.
Берковиц, как сообщается, изучает альтернативы в виде отсрочки применения суверенитета в долине реки Иордан, а также применения суверенного израильского права в отношении израильских общин в соответствии с принципом территориального обмена, включая обмен территориями и передачу зоны С в зону В или А, под полным контролем ПA.
Во время недавнего визита госсекретаря США Майка Помпео в Иерусалим он встретился с шестью арабскими общественными деятелями ПА, включая высокопоставленного представителя ПА и бизнесменов.
В то же время стало известно, что высокопоставленные чиновники ПА подвергли критике решение главы ПА Махмуда Аббаса прекратить всякую координацию с Израилем и разорвать его отношения с США. Некоторые даже утверждали, что ПА следует вернуться за стол переговоров, даже ценой обсуждения Сделки века и аннексии.