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flickr 15.05 16:19   MIGnews.com

Ракетный удар по отношениям США и КНДР

Несмотря на санкции ООН, Северная Корея, провела уже 5 ядерных испытаний и продолжает разработку ракет дальнего радиуса действия.

Наблюдатели отмечают, что по имеющимся данным, она продолжает работы по уменьшению размеров ядерных боеголовок с тем, чтобы ими можно было оснастить ракеты, способные достичь территории США.

Тем временем, США обвиняют членов Совета безопасности ООН в том, что существующий режим санкций в отношении Северной Кореи не осуществляется должным образом.

Кроме того, Вашингтон призывает Пекин использовать свои торговые связи с Северной Кореей в качестве инструмента воздействия на Пхеньян.

Надо отметить, что недавно Северная Корея заявила, что готова будет провести переговоры с США "при благоприятных условиях" после того, как Дональд Трамп сказал, что счел бы за честь встретиться с Ким Чен Ыном, если позволят обстоятельства.

Однако постоянный представитель США при ООН Никки Хейли дала понять, что запуск ракет - это не способ добиться такой встречи.
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