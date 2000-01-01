15.03 13:07 MIGnews.com

Партнерство России и Ирана. Перспективы развития

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Как сообщает Гостелерадио ИРИ, на торжественной церемонии при участии посла Исламской Республики Иран в Москве, главы Совета внешних связей Российской Федерации, ряда культурных деятелей и ирановедов состоялась презентация книги "Партнерство России и Ирана: текущее состояние и перспективы развития".Посол Исламской Республики Иран в Москве Мехди Санаи на церемонии презентации этой книги заявил: "Отношения Ирана и России в качестве двух важных и могущественных государств региона находятся на самом высоком уровне во всех областях"."Крепкие политические, экономические, оборонные и ядерные связи двух стран, наряду с общими интересами на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и зоне Каспийского моря способствовали еще большему сближению Ирана и России".Особенно укрепились эти связи и сотрудничество во время совместных действий в Сирии, хотя, по мнению экспертов, Россия никогда не рассматривала Иран как стратегического партнера, Москва предпочтет хорошие отношения с США, чем с "муллами", которые "мало что могут предложить" России.