Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Партнерство России и Ирана. Перспективы развития | Фото: Kremlin.ru15.03 13:07   MIGnews.com

Партнерство России и Ирана. Перспективы развития

Как сообщает Гостелерадио ИРИ, на торжественной церемонии при участии посла Исламской Республики Иран в Москве, главы Совета внешних связей Российской Федерации, ряда культурных деятелей и ирановедов состоялась презентация книги "Партнерство России и Ирана: текущее состояние и перспективы развития".

Посол Исламской Республики Иран в Москве Мехди Санаи на церемонии презентации этой книги заявил: "Отношения Ирана и России в качестве двух важных и могущественных государств региона находятся на самом высоком уровне во всех областях".

"Крепкие политические, экономические, оборонные и ядерные связи двух стран, наряду с общими интересами на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и зоне Каспийского моря способствовали еще большему сближению Ирана и России".

Особенно укрепились эти связи и сотрудничество во время совместных действий в Сирии, хотя, по мнению экспертов, Россия никогда не рассматривала Иран как стратегического партнера, Москва предпочтет хорошие отношения с США, чем с "муллами", которые "мало что могут предложить" России.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:43
Министры облегчили финансовое бремя учеников йешив
13:37
Как работают инструкторы Крав Мага
12:41
Адмирал и офицеры ВМС США продавали военные секреты за секс
12:37
Приговор убийце раввина Михаэля Марка
12:17
ИГ готовило на 8 марта в Москве теракт
12:16
Кнессет объявил о выходе Орли Леви Абекасис из фракции НДИ
12:03
В Новосибирске нашли баню "жарче, чем печи Освенцима"
11:29
Принят закон Форера против подстрекателей в Кнессете
11:19
Турция расторгает миграционное соглашение с ЕС
11:03
США требуют от Иордании выдать террористку из Сбарро
10:53
Бен Аффлек прошел курс лечения алкоголизма
10:52
Опубликовано имя убийцы медсестры в Холоне
10:30
Демократ заплатит $5 млн. за налоговую декларацию Трампа
10:07
9 мая в Южной Корее пройдут досрочные выборы президента
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus