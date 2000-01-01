Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












15.02 13:05   MIGnews.com

"Революционер" Трамп и страх российской элиты

Политическая элита России, изначально приветствовавшая избрание Дональда Трампа, сейчас начинает беспокоиться из-за его «революционного» настроя, утверждают авторы статьи в Foreign Policy. По мнению журналистов, «революция Трампа» возвещает о начале эры нестабильности и неопределённости.
Окружение Владимира Путина приветствовало избрание Дональда Трампа, но теперь Кремль начинает беспокоиться из-за нового президента США, сообщает Foreign Policy. По мнению авторов статьи, меньше всего Кремль ожидал, что в 2017 году, в год столетия большевистской революции, он столкнётся с радикальной сменой власти в США в результате победы на выборах Дональда Трампа.

Верно то, что избрание Трампа открывает возможность «нормализации» отношений России с Западом и даже снятия санкций. Однако «революция Трампа» также возвещает о начале эры нестабильности и неопределённости. Нынешнее руководство России, по мнению авторов статьи, всё ещё переживающее из-за распада Советского Союза, не особенно стремится к мировой нестабильности.

Издание отмечает, что обычные россияне настроены, на удивление, позитивно по отношению к президентству Трампа в отличие от большинства европейцев. Прежде всего, они утомлены противостоянием с Западом, а во-вторых, они разделяют циничное, на грани апокалипсиса, видение Трампом международной политики и сравнивают американского президента с Борисом Ельциным в самом начале своего правления.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:31
Встреча Нетаниягу и Тиллерсона: отличные результаты
13:07
​​Израиль - в лидерах медицинского туризма
13:03
Система платежей Yandex начинает работать в Израиле
12:48
Решение об осушении хранилища аммония в Хайфе не выполняется
12:23
Вожди исламского мира срочно вырабатывают общую линию
11:28
Последнее sms-сообщение в телефоне Таир Рада стерто
11:00
Женщина начала душить людей в самолете, летевшем в Израиль
10:47
В Иерусалиме задержали заснувшую водительницу
10:07
Песков: обвинения Москвы в атаках на штаб Макрона абсурдны
09:36
Теракт в Китае: 8 человек погибли, 10 ранены
09:34
Еврейский бизнес лоббирует прекращение финансирования ООН
09:03
Новый кризис в El Al, угроза прекращения полетов
08:37
Белый дом: Трамп надеется на возврат Крыма Украине
08:21
Израиль запустил два спутника
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus