15.02 13:05 MIGnews.com

"Революционер" Трамп и страх российской элиты

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Политическая элита России, изначально приветствовавшая избрание Дональда Трампа, сейчас начинает беспокоиться из-за его «революционного» настроя, утверждают авторы статьи в Foreign Policy. По мнению журналистов, «революция Трампа» возвещает о начале эры нестабильности и неопределённости.Окружение Владимира Путина приветствовало избрание Дональда Трампа, но теперь Кремль начинает беспокоиться из-за нового президента США, сообщает Foreign Policy. По мнению авторов статьи, меньше всего Кремль ожидал, что в 2017 году, в год столетия большевистской революции, он столкнётся с радикальной сменой власти в США в результате победы на выборах Дональда Трампа.Верно то, что избрание Трампа открывает возможность «нормализации» отношений России с Западом и даже снятия санкций. Однако «революция Трампа» также возвещает о начале эры нестабильности и неопределённости. Нынешнее руководство России, по мнению авторов статьи, всё ещё переживающее из-за распада Советского Союза, не особенно стремится к мировой нестабильности.Издание отмечает, что обычные россияне настроены, на удивление, позитивно по отношению к президентству Трампа в отличие от большинства европейцев. Прежде всего, они утомлены противостоянием с Западом, а во-вторых, они разделяют циничное, на грани апокалипсиса, видение Трампом международной политики и сравнивают американского президента с Борисом Ельциным в самом начале своего правления.