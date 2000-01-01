15.01 11:55 MIGnews.com

Антиправительственные протесты в Иране

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В Тегеране продолжаются акции с осуждением позиции властей Ирана по сбитому пассажирскому украинскому самолету.Студенты Тегеранского университета в ходе акции протеста потребовали от правительства наказать виновников инцидента.Демонстранты скандировали лозунги «Народу врали три дня», «Спасение народа возможно только путем референдума», «Хотим справедливости», «Отставку некомпетентным властям», «В ноябре убиты 1500 человек», «Мы - не провокаторы, провокаторы - вы !», «Отставку Хаменеи», «Будь прокляты США».Демонстранты также призвали возобновить акции протеста не только в Тегеране, но и других городах Ирана.Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» со 167 пассажирами и девятью членами экипажа на борту потерпел крушение восьмого января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана.По информации иранского государственного телевидения, самолет рейса PS-752 Тегеран-Киев потерпел крушение в районе Международного аэропорта имени имама Хомейни в 06:18 по местному времени.Позже Тегеран признал, что самолет был сбит иранской системой ПВО, которая приняла украинский Boeing за крылатую ракету.