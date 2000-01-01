15.01 10:44 MIGnews.com

E3 запускает механизм рассмотрения спора по JCPOA

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Британия, Франция и Германия начали действия в рамках ядерного соглашения 2015 года между Тегераном и мировыми державами, заявил во вторник глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хосеп Боррелл.Три страны сообщили Боррелл, который контролирует пакт, в письме, что они запускают его «механизм разрешения споров», сообщает AP.Лидеры трех стран заявили, что им «не оставили иного выбора, учитывая действия Ирана, но зарегистрировать наши опасения, что Иран не выполняет свои обязательства».Они сказали, что передают «этот вопрос Совместной комиссии в рамках Механизма разрешения споров, как это изложено» в ядерной сделке, также известной как Объединенный комплексный план действий (СВПД).Министр иностранных дел Германии Хейко Маас в своем заявлении подчеркнул: «Наша цель ясна: мы хотим сохранить соглашение и прийти к дипломатическому решению в рамках соглашения».«Мы будем решать это вместе со всеми партнерами по соглашению. Мы призываем Иран конструктивно участвовать в переговорном процессе, который сейчас начинается ».Боррелл настаивал на том, что этот шаг не означает, что санкции будут автоматически восстановлены.Механизм предоставляет министрам две недели для решения любых проблем, хотя этот срок может быть продлен, если все стороны согласятся. При необходимости у консультативного совета будет 20 дополнительных дней для вынесения решения.Иран 5 января объявил о своем решении сделать пятый и последний шаг по сокращению обязательств в рамках СВПД.В мае 2018 года президент США Дональд Трамп вывел свою страну из СВПД.Иран и остальные стороны начали переговоры о спасении СВПД после ухода США, но три стороны ЕС (Франция, Великобритания и Германия) не смогли обеспечить экономические интересы Ирана.Иран утверждает, что новые меры направлены не на то, чтобы нанести ущерб СВПД, а на то, чтобы сохранить соглашение путем создания баланса в обязательствах.