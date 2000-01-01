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Перемирие в Ливии сорвано | Фото:15.01 12:55   MIGnews.com

Перемирие в Ливии сорвано

Глава базирующийся в Тобруке и поддерживающей Халифу Хафтара Палаты представителей Агила Салех заявил об окончании режима прекращения огня в Ливии.

«Для нас перемирие закончилось, война будет продолжена», - заявил Салех в эфире одного из местных телеканалов,- сообщает ИА Анадолу.

По его словам, Тобрук положительно отреагировал на предложение о введении перемирия в Ливии с полуночи 12 января «из уважения к главе российского государства Владимиру Путину».

Салех объяснил неудачи возглавляемого Хафтаром ополчения в боях за Триполи «вмешательством Турции». «Вмешательство Турции затянуло получение нами результата в боях за взятие Триполи», - сказал Салех.

Как передает корреспондент АА в регионе, признаков начала ожесточенных столкновений в Триполи пока не наблюдается.

В Москве 12 января состоялись переговоры между турецкой, российской делегацией и сторонами ливийского конфликта.

Турецкая делегация подготовила текст соглашения с главой Правительства национального согласия Ливии Фаизом ас-Сарраджем и председателем государственного совета Халидом аль-Мишри.

Российская делегация пыталась убедить генерала Халифу Хафтара и председателя Палаты депутатов в Тобруке Акиля Салеха в необходимости подписания мирного соглашения, но безрезультатно.

Президенты Турции и России и Турции – Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган восьмого января призвали стороны в Ливии прекратить огонь и незамедлительно сесть за стол переговоров.

После того, как генерал Хафтар принял предложение, в Ливии 12 января вступил в силу режим прекращения огня.

Первое наступление на Триполи Ливийская национальная армия генерала Хафтара начала четвертого апреля.

Войска Хафтара штурмовали столицу в основном с южного направления.

В ответ силы Правительства национального согласия Ливии начали контроперацию “Буркан аль-Гадаб” ("Гнев вулкана").

После революции 17 февраля 2011 года Ливия вступила в полосу политической нестабильности. В стране были сформированы сразу два правительства – Палата представителей в городе Тобрук и Всеобщий национальный конгресс в Триполи.

В подчинении обеих правительств имеются вооруженные формирования.

17 декабря 2015 года при посредничестве ООН в Марокко было подписано политическое соглашение, на основании которого было создано Правительство национального согласия.


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