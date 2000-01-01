Евро, доллар или евро-доллар

Как сообщают СМИ, глава ВТБ Андрей Костин, не раз подчёркивавший необходимость использования других валют, помимо американской, в пятницу признал невозможность полного отказа от доллара: «Нельзя пугать народ полным уходом от доллара. Это невозможно сделать, это утопия. Я же реалист, я работаю в банковском секторе», — заявил он.
Вместе с тем, на днях российский Минфин объявил о намерении использовать евро для расчётов за поставки энергоресурсов европейским странам.
По информации одного из московских ежедневных экономических изданий, российские банки начали закупать «беспрецедентные с 2014 года суммы в евро»: только в июле был приобретён эквивалент $2 млрд в европейской валюте.
Тем не менее, как отмечает эксперты, это не означает готовности России сделать евро приоритетной расчётной валютой.
Некоторые источники, однако, объясняют такие объёмы закупок евро более насущной необходимостью — иметь в распоряжении наличность на случай дополнительной волны американских санкций.