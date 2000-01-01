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Банки Южной Кореи заблокировали иранские счета | Фото:14.06 20:24   MIGnews.com

Банки Южной Кореи заблокировали иранские счета

В пятницу Иран призвал Южную Корею вернуть миллиарды долларов, замороженных из-за санкций США, сообщает Reuters.

«Запрет Южной Кореи на использование Ираном своих ресурсов центрального банка для покупки основных товаров, медикаментов и предметов гуманитарного назначения ни в коем случае не является приемлемым, и мы ожидаем, что правительство Южной Кореи отменит это ограничение как можно скорее», - сказал президент Хасан Рухани.

Рухани поручил главе иранского центрального банка следить за этим вопросом через юридические каналы и международные форумы.

Президент не привел цифру в отношении замороженных средств, но информационное агентство Borna процитировало Хосейна Танхайи, главу торговой палаты Иран-Южная Корея, заявившего, что в южнокорейских банках заблокировано принадлежащие Ирану от 6,5 до 9 миллиардов долларов.

«Иран намерен предпринять юридические действия против этого…, но это нелегкий путь и отнимает много времени», - сказал Танхай.

Соединенные Штаты вновь ввели санкции против Ирана в 2018 году после того, как президент Дональд Трамп отказался от соглашения об их отмене в обмен на сдерживание ядерной программы Ирана. Тегеран называет санкции США экономической войной.

Вместе с тем, аналитики указывают, что Иран не лишен возможности использовать свои финансы в гуманитарных целях.

Так, в мае министерство иностранных дел Ирана заявило, что были предприняты предварительные шаги по созданию канала, позволяющего Ирану использовать средства в Южной Корее для закупки гуманитарных товаров. Несколько недель спустя министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило, что Сеул отправлял в Иран лекарства на сумму 500 000 долларов.

А, в марте Франция, Германия и Великобритания экспортировали медицинские товары в Иран в рамках первой сделки, совершенной в рамках торгового механизма, специально созданного для обмена гуманитарными товарами и продуктами питания без нарушения финансовых санкций США.


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