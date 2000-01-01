14.06 20:24 MIGnews.com

Банки Южной Кореи заблокировали иранские счета

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В пятницу Иран призвал Южную Корею вернуть миллиарды долларов, замороженных из-за санкций США, сообщает Reuters.«Запрет Южной Кореи на использование Ираном своих ресурсов центрального банка для покупки основных товаров, медикаментов и предметов гуманитарного назначения ни в коем случае не является приемлемым, и мы ожидаем, что правительство Южной Кореи отменит это ограничение как можно скорее», - сказал президент Хасан Рухани.Рухани поручил главе иранского центрального банка следить за этим вопросом через юридические каналы и международные форумы.Президент не привел цифру в отношении замороженных средств, но информационное агентство Borna процитировало Хосейна Танхайи, главу торговой палаты Иран-Южная Корея, заявившего, что в южнокорейских банках заблокировано принадлежащие Ирану от 6,5 до 9 миллиардов долларов.«Иран намерен предпринять юридические действия против этого…, но это нелегкий путь и отнимает много времени», - сказал Танхай.Соединенные Штаты вновь ввели санкции против Ирана в 2018 году после того, как президент Дональд Трамп отказался от соглашения об их отмене в обмен на сдерживание ядерной программы Ирана. Тегеран называет санкции США экономической войной.Вместе с тем, аналитики указывают, что Иран не лишен возможности использовать свои финансы в гуманитарных целях.Так, в мае министерство иностранных дел Ирана заявило, что были предприняты предварительные шаги по созданию канала, позволяющего Ирану использовать средства в Южной Корее для закупки гуманитарных товаров. Несколько недель спустя министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило, что Сеул отправлял в Иран лекарства на сумму 500 000 долларов.А, в марте Франция, Германия и Великобритания экспортировали медицинские товары в Иран в рамках первой сделки, совершенной в рамках торгового механизма, специально созданного для обмена гуманитарными товарами и продуктами питания без нарушения финансовых санкций США.