14.06 16:58 MIGnews.com

ООН доказала вину Ирана

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Уникальный внутренний компонент позволил следователям ООН доказать, что крылатые ракеты и беспилотники, использовавшиеся для нападения на Саудовскую Аравию в прошлом году, были иранскими.ООН проверила обломки от оружия, используемого при ударах по нефтяному объекту в Афифе в мае, по международному аэропорту Абха в июне и августе и на нефтеперерабатывающих заводах Saudi Aramco в Хураисе и Абкаике в сентябре.«Секретариат оценивает, что крылатые ракеты и / или их части, использованные в четырех атаках, имеют иранское происхождение», - написал Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в докладе Совету Безопасности. Дроны, использовавшиеся в майских и сентябрьских атаках, также были «иранского происхождения», сказал Гутерриш.Удары по объектам Aramco нанесли значительный ущерб и ненадолго прервали добычу половины добычи нефти в Королевстве. Франция, Германия и Великобритания присоединились к США в сентябре прошлого года, обвинив Иран в проведении атак. Тегеран отрицает какую-либо причастность.Эксперт, доктор Теодор Карасик из Gulf State Analytics в Вашингтоне поясняет, ссылаясь на результаты судебно-медицинская экспертизы, что эти иранские ракеты содержат гироскоп определенного типа. И, он был обнаружен в обломках ракеты после атак на Саудовскую Аравию.Такие гироскопы, придающие ракетам уникальные возможности, являются торговой маркой ракетной программы Ирана.