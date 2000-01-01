14.06 14:22 MIGnews.com

Израиль поставит "Железный купол" армии США

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В эти выходные в СМИ прошла информация о том, что Израиль поставит в Соединенные Штаты две батареи системы противоракетной обороны Iron Dome ( Железный купол). Первая из двух батарей этой системы производства Raphael должна быть доставлена ​​в США к декабрю. Вторая должна быть отправлена до февраля следующего года.Системы используются для защиты от ракетных обстрелов ближнего радиуса действия и угроз артиллерийских снарядов.Согласно отчету, опубликованному ArmyTechnology, американская армия должна провести испытания двух систем на ракетном полигоне «Белые пески» в Нью-Мексико .После тестирования батареи «Железный купол» будут выставлены в Форт-Блисс, штат Техас, а затем вступят в строй к сентябрю и декабрю следующего года.Поскольку территория США указанным выше обстрелам в силу географических причин не подвержена, следует, что применении «Железного купола» рассчитано на использование. за пределами США.В этой связи обозреватели напоминают давно циркулирующие слухи о том, что министерство обороны США, помимо прочего, планирует направить в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты для усиления противовоздушной обороны израильские системы ПРО "Железный купол". Такого рода информация появлялась на сайтах AsiaTimes, Nziv и других. О заинтересованности саудовцев в "Железном куполе" писало в сентябре, через несколько дней после воздушного удара по нефтезаводам компании Aramco в Абкаике и Хурайсе, авторитетное американское издание The Washington Post.