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США сократят войска в Ираке | Фото:14.06 15:54   MIGnews.com

США сократят войска в Ираке

Соединенные Штаты пообещали сократить свой контингент в Ираке после переговоров с Багдадом, где законодатели настаивают на их выводе из страны.

«Обе стороны признали, что в свете значительного прогресса в устранении угрозы ИГИЛ, в ближайшие месяцы США продолжат сокращать войска в Ираке», -говорится в совместном заявлении, не приводя цифр.

«Соединенные Штаты подтвердили, что они не ищут и не запрашивают постоянных баз или постоянного военного присутствия в Ираке», - говорится в заявлении.

Ирак, в свою очередь, пообещал защитить базы, где размещаются войска США, после серии ракетных обстрелов, в которых обвиняют проиранские военизированные группировки.

Это было первое обсуждение по стратегическим вопросам за последние десять месяцев, с того момента, как иракские законодатели потребовали вывести военных США из Ирака. Это произошло после удара американских беспилотников в Багдаде, в результате которого погиб иранский генерал .

С тех пор отношения стабилизировались при новом дружественном США премьер-министре Ирака Мустафе Кадхеми. Из-за мер предосторожности в отношении коронавируса, диалог состоялся в режиме видеоконференции.

Аналитики считают, что проходящие переговоры между этими странами по вопросу присутствия американских военных в Ираке, скорее всего, закончатся половинчатым решением. Поскольку, вряд ли будет достигнуто соглашение о полном их выводе с территории Ирака.

Вместе с тем, переговоры между двумя странами будут продолжены и, вероятно, будут способствовать значительному улучшения отношений между странами, как из-за очевидного сокращения иранского влияния в Ираке. и в регионе в целом, так и из-за острой потребности Ирака в поддержке США в различных областях.


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